Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Усман Дембеле травмировался в домашнем поединке немецкой Бундеслиги против РБ Лейпциг (1:0).

Напомним, что на 35-й минуте отчетной встречи 19-летний вингер Шмелей отметился решающей результативной передачей на Обамеянга.

Однако по исходу часа матча француз был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Предполагается, что Дембеле травмировал левое колено, а точный характер травмы и сроки его восстановления станут известны позже.

В текущем сезоне хавбек сборной Франции отыграл за Боруссию во всех турнирах 27 матчей, отметившись 5 голами и 13 ассистами.