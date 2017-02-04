Германия

Главный тренер гельзенкирхенского Шальке Маркус Вайнцирль оценил действия своих подопечных в гостевом поединке немецкой Бундеслиги против мюнхенской Баварии (1:1).

Стоит отметить, что эта потеря очков стала для Ротен первой в последних 8 матчах чемпионата.

"Мы отлично сыграли сегодня, особенно в первом тайме. По всем раскладам мы были аутсайдерами в матче с лидером чемпионата, и все ожидали уверенной победы Баварии. Но мы смогли настроиться на игру и хорошо защищаться. Сегодня команда играла значительно лучше, чем против Айнтрахта", — заявил наставник Кобальтовых на послематчевой пресс-конференции.

"Нам удалось быстро оправиться от пропущенного мяча и ответить красивым исполнением штрафного от Налдо. Потом у нас было несколько хороших моментов, но не хватило везения, когда Бургшталер попал в перекладину или Горецка убегал один на один. А могли бы и повести в счете. В играх с такими мастеровитыми командами всегда необходима удача. Но и одним очком мы можем быть довольны. Мы его заслужили".

"Во втором тайме Бавария усилила свое давление, но мы уверенно защищались и смотрелись на поле единым целым. Я доволен игрой своей команды".