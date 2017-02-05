Наставник мюнхенской Баварии Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями от домашнего поединка немецкой Бундеслиги против гельзенкирхенского Шальке (1:1).
Карло Анчелотти, fcbayern.com
05 февраля 2017, 00:19
Стоит отметить, что несмотря на первую осечку в последних 8 матчах чемпионата, мюнхенцы сумели увеличить отрыв от преследующего их РБ Лейпциг до 4 очков.
"Это был тяжелый матч", — заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.
"Мы хорошо начали, но потом были недостаточно компактны. Мы проигрывали борьбу за мяч, из-за этого у нас возникли проблемы".
"В общем и целом мы показали недостаточно хорошую игру. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче".