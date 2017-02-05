Германия

Наставник мюнхенской Баварии ​Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями от домашнего поединка немецкой Бундеслиги против гельзенкирхенского Шальке (1:1).

Стоит отметить, что несмотря на первую осечку в последних 8 матчах чемпионата, мюнхенцы сумели увеличить отрыв от преследующего их РБ Лейпциг до 4 очков.

"Это был тяжелый матч", — заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

"Мы хорошо начали, но потом были недостаточно компактны. Мы проигрывали борьбу за мяч, из-за этого у нас возникли проблемы".

"В общем и целом мы показали недостаточно хорошую игру. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче".