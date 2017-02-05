Дортмундцы официально объявили о том, что защитник Байера Омер Топрак летом присоединится к Шмелям.
омер топрак, twitter
05 февраля 2017, 14:09
Пресс-служба Боруссии сообщает, что Топрак перейдет в новый клуб летом.
Омер подпишет контракт с БД до 30 июня 2021 года.
Этот сезон игрок сборной Турции завершит в Леверкузене.
Топрак выступал в Бундеслиге за Байер и Фрайбург. Он наиграл в чемпионате уже 181 матч, забив 5 мячей. Также турок сыграл 23 матча и 2 гола в Лиге чемпионов и 25 встреч за сборную Турции.
В нынешнем сезоне на счету футболиста гол в 19-ти поединках.