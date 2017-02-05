Германия

Дортмундцы официально объявили о том, что защитник Байера Омер Топрак летом присоединится к Шмелям.

Пресс-служба Боруссии сообщает, что Топрак перейдет в новый клуб летом.

Омер подпишет контракт с БД до 30 июня 2021 года.

Этот сезон игрок сборной Турции завершит в Леверкузене.

Топрак выступал в Бундеслиге за Байер и Фрайбург. Он наиграл в чемпионате уже 181 матч, забив 5 мячей. Также турок сыграл 23 матча и 2 гола в Лиге чемпионов и 25 встреч за сборную Турции.

В нынешнем сезоне на счету футболиста гол в 19-ти поединках.