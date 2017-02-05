Аугсбург дважды уступая по ходу матча 19-го тура Бундеслиги Вердеру, вырвал победу (3:2).
dw
05 февраля 2017, 18:38
Аугсбург – Вердер 3:2
Голы: Шмид, 28, Гу Чжа-Чхоль, 79, Бобадилья, 90+4 – Гебре Селассие, 26, Крузе, 65.
Аугсбург: Хитц — Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Макс — Кор — Шмид (Тайгль, 63), Алтынтоп (Качар, 53), Гу Чжа-Чхоль, Чжи Дон-Вон — Бобадилья
Вердер: Видвальд — Велькович, Сане, Улисс Гарсия — Дилэйни — Бауэр, Гнабри (Фритц, 90+3), Юнузович, Гебре Селассие — Бартельс (Йоханссон, 66), Крузе
Предупреждения: Кор, Хинтереггер, Бобадилья – У. Гарсия, Велькович