Германия

Защитник леверкузенского Байера Джонатан Та травмировался в гостевом поединке немецкой Бундеслиги против Гамбурга (0:1).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 20-летний центрбек Фармацевтов провел на поле все 90 минут.

Однако, как сообщает официальный сайт Байера, после матча Та была сделана МРТ, которая выявила у него разрыв мышцы бедра.

Сроки возвращения на поле защитника сборной Германии не уточняются.

В текущем сезоне Та отыграл за Байер во всех турнирах 23 матча, отметившись 1 голом и 1 ассистом.