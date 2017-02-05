Защитник леверкузенского Байера Джонатан Та травмировался в гостевом поединке немецкой Бундеслиги против Гамбурга (0:1).
Джонатан Та, bayer04.de
05 февраля 2017, 23:02
Стоит отметить, что в отчетной встрече 20-летний центрбек Фармацевтов провел на поле все 90 минут.
Однако, как сообщает официальный сайт Байера, после матча Та была сделана МРТ, которая выявила у него разрыв мышцы бедра.
Сроки возвращения на поле защитника сборной Германии не уточняются.
В текущем сезоне Та отыграл за Байер во всех турнирах 23 матча, отметившись 1 голом и 1 ассистом.