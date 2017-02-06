Центральный хавбек мюнхенской Баварии Тиаго Алькантара залечил свою травму и может быть доступен к следующей встрече Ротен в Кубке Германии против Вольфсбурга.
ТИАГО АЛЬКАНТАРА, GETTY IMAGES
06 февраля 2017, 14:38
Напомним, что в начале января Тиаго Алькантара получил на одной из тренировок мюнхенцев травму бедра. Как итог — футболист пропустил несколько поединков своей команды в начале текущего года.
Тем не менее, по словам главного тренера Ротен Карло Анчелотти игрок уже оправился от повреждения и готов принять участие в скорой игре против Вольфсбурга в Кубке Германии.
"Тиаго восстановился и может сыграть все 90 минут в матче Кубка", — цитирует слова наставника Баварии официальный твиттер мюнхенцев.
В текущем сезоне Алькантара принял участие в 15 матчах Бундеслиги в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Напомним, что встреча между Баварией и Вольфсбургом запланирована на завтра.