Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Нури Шахин полностью восстановился после травмы.

Шахин получил травму колена в поединке с Боруссией М (4:1), который состоялся 3 декабря. Ожидалось, что 28-летний хавбек пропустит около двух недель, однако до сих пор Нури на поле не появлялся.

Как информирует официальный твиттер-аккаунт Шмелей, сегодня Шахин приступил к полноценным тренировкам в общей группе команды.

Таким образом, есть вероятность, что турок сможет помочь Боруссии в кубковом матче с Гертой, который состоится уже в среду.

В текущем сезоне Шахин провел за Боруссию всего 3 матча во всех турнирах.