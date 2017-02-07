Германия

Полузащитник Байера Хакан Чалханоглу заявил, что не давал интервью, в котором говорилось о переходе в Челси.

Вчера турецкое издание Fantik опубликовало интервью с якобы Хаканом Чалханоглу, в котором игрок заявил о своем желании перебраться в Челси.

Сегодня же сам футболист в своем Твиттере разместил запись, опровергающую эту информацию.

"Я ничего не говорил о Челси и даже не общался с турецкими журналистами", — написал 22-летний футболист.

Напомним, что в начале февраля ФИФА дисквалифицировала Чалханоглу на 4 месяца.

В текущем сезоне Чалханоглу провел за Байер 15 матчей в Бундеслиге, забив при этом 6 голов и отдав 5 ассистов.