Защитника Шальке Сеада Колашинаца больше всего привлекает вариант продолжения карьеры в составе Синих.
Сеад Колашинац, schalke04.de
07 февраля 2017, 14:38
Напомним, что в январе 23-летнего левого бека пытались подписать Челси и Ювентус, но Кобальтовые отвергли все предложения по игроку.
Уже следующим летом истекает контракт Колашинаца с гельзенкирхенским клубом, поэтому он будет сам решать, где продолжит карьеру.
По информации немецкого издания Bild, молодой босниец пока не принял окончательное решение, но склоняется к варианту с переходом в Челси.
В текущем сезоне Колашинац провел 19 матчей во всех турнирах в составе Кобальтовых и забил 2 гола.