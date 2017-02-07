Германия

Защитника Шальке Сеада Колашинаца больше всего привлекает вариант продолжения карьеры в составе Синих.

Напомним, что в январе 23-летнего левого бека пытались подписать Челси и Ювентус, но Кобальтовые отвергли все предложения по игроку.

Уже следующим летом истекает контракт Колашинаца с гельзенкирхенским клубом, поэтому он будет сам решать, где продолжит карьеру.

По информации немецкого издания Bild, молодой босниец пока не принял окончательное решение, но склоняется к варианту с переходом в Челси.

В текущем сезоне Колашинац провел 19 матчей во всех турнирах в составе Кобальтовых и забил 2 гола.