Германия

С недавних пор экс-защитник Гамбурга Эмир Спахич получил несколько предложений по поводу продолжения карьеры.

В начале текущего календарного года Гамбург предоставил 36-летнему центрбеку статус свободного агента, так как он перестал входить в планы тренера Красноштанников Маркуса Гисдоля.

По данным немецкого издания Bild, в ближайшие дни Спахич определится со своим будущим.

Сообщается, что у опытного боснийца на руках предложения от неназванных клубов из Хорватии и Китая.

В текущем сезоне Спахич провел 11 матчей в составе Гамбурга во всех турнирах.