Германия

Полузащитник Байера Хакан Чалханоглу известил руководство клуба о своем решении отказаться от выплаты заработной платы на период дисквалификации.

Напомним, 2 февраля ФИФА дисквалифицировала Чалханоглу на четыре месяца.

Случилось это из-за того, что в 2011 году футболист договорился о переходе в Трабзонспор, однако позже продлил контракт с Карлсруэ.

Как информирует официальный сайт Байера, во время дисквалификации Чалханоглу не будет получать заработную плату. Это решение принял сам футболист.

"Для меня является естественным, что во время моей дисквалификации я не буду получать заработную плату. Я не стану еще больше вредить своему клубу", — цитирует Чалханоглу пресс-служба Фармацевтов.

Также отмечается, что во время бана 22-летний футболист будет тренироваться с первой командой.