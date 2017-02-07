Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Усман Дембеле избежал серьезного повреждения.

Напомним, Дембеле получил повреждение в недавнем матче своей команды против Лейпцига (1:0). Тогда 19-летний вингер покинул поле на 61-й минуте поединка. Вместо него на поле вышел Кристиан Пулишич.

Как информирует официальный твиттер Шмелей, на сегодняшней тренировке команды Дембеле занимался в общей группе наравне с другими футболистами.

Таким образом, можно сделать вывод, что повреждение футболиста оказалось несерьезным.

В текущем сезоне Дембеле провел за Боруссию 18 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.