Германия

Состоялось четыре матча 1/8 финала Кубка Германии.

Похоже, Гамбург потихоньку начинает приходить в себя. Это доказывает уже второй классный поединок от подопечных Маркуса Гисдоля. В пятницу Динозавры обыграли Байер (1:0) в рамках 19-го тура Бундеслиги, а теперь вот нанесли поражение Кёльну в 1/8 Кубка Германии.

Гамбург, который был хозяином в этом кубковом противостоянии, буквально с первых минут встречи обозначил, что стремится оказаться в следующей стадии розыгрыша национального соревнования. Уже на 5-й минуте Красноштанники открыли счет — удачно на добивании сыграл опорный хавбек команды Гидеон Юнг. Отмечаем, что это первое результативное действие 22-летнего полузащитника за 3 года карьеры в Гамбурге.

После забитого мяча, хозяева поля почувствовали уверенность в собственных силах и продолжили контролировать ход поединка. Было понятно, что на второй тайм Кёльн постарается приготовить нечто эдакое для своего соперника. Иначе, по той картине, что происходила на футбольном поле в первую 45-минутку, ни о каком четвертьфинале команде Петера Штегера не приходилось и мечтать. И действительно, вестфаленцы очень активно провели стартовый отрезок второго тайма. Создали несколько неплохих моментов, в частности лучший был у Модеста, но забить так и не смогли. Северяне перетерпели натиск соперника и продолжили демонстрировать очень симпатичный футбол. По сути, они проиграли около 10-15 минут встречи – все остальное время они реально доминировали над своим противником.

В итоге, Динозавры забили свой второй гол, чем практически лишили фанатов Козлов надежды на проход дальше. На 75-й минуте отличился нападающий Бобби Вуд, а голевую передачу на него отдал все тот же Юнг, проведший, возможно, свой лучший матч за Гамбург.

Что же, констатируем более чем заслуженную победу ганзеатов над Кёльном, который считался фаворитом в этой паре. Однако, прекрасная игра соперника стала полнейшей неожиданностью для подопечных Петера Штегера. Поздравляем болельщиков Гамбурга – сегодня их команда была сильнее и по делу оказалась первым четвертьфиналистом Кубка Германии!

Гамбург – Кёльн 2:0

Голы: Юнг, 5, Вуд, 75

Гамбург: Адлер — Сакаи, Джуру, Маврай, Дуглас Сантос — Уоллас (Остржолек, 64), Юнг (Пападопулос, 81) — Вальдшмидт (Дикмайер, 77), Хунт, Костич — Вуд

Кёльн: Кесслер — Ольковски, Соренсен, Хайнц, Рауш — Цоллер, Озджан (Хёгер, 55), Эктор (Битенкур, 54), Осако (Йойич, 79) — Модест, Рудневс

Предупреждения: Уоллас, Костич Дикмайер — Рауш.

Бавария – Вольфсбург 1:0

Голы: Дуглас Коста, 17

Бавария: Нойер — Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба — Видаль, Алонсо (Киммих, 73) — Роббен (Коман, 89), Алькантара, Коста (Санчеш, 87) — Левандовски

Вольфсбург: Кастеелс — Кнохе, Луис Густаво, Рикардо Родригес — Базур (Дидави, 76) — Виейринья, Арнольд, Зегуйн, Герхардт — Майорал (Малли, 46), Нтеп (Гомес, 61)

Предупреждения: Роббен – Луис Густаво, Рикардо Родригес

Гройтер Фюрт — Боруссия М 0:2

Голы: Вендт, 12, Азар, 36

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Крамер, Дахуд (Бенеш, 79) — Азар, Джонсон (Херрманн, 68) — Штиндль, Дрмич (Хан, 72)

Вальдкирх — Арминия 1:1 (по пенальти 4:5)

Голы: Карл, 78 — Шульц, 52

Пенальти забили: Керн, Карл, Хаас, Штадлер — Юнглас, Шульц, Воглсаммер, Нотхе, Сальгер.

Не забили: Гросс, Киермаер — Клос.