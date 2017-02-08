Германия

Универсал мюнхенской Баварии Филипп Лам решил, что текущий сезон станет в его игровой карьере последним.

Напомним, что в субботу 33-летний капитан Ротен провел 500-й матч в футболке родного клуба.

Стоит отметить, что действующий контракт Лама с Баварией рассчитан до 30 июня 2018 года, но сам игрок намерен повесить бутсы на гвоздь уже по окончанию текущего сезона.

"В конце сезона я завершаю играть в футбол", — заявил немец журналистам после поединка 3-го раунда Кубка Германии против Вольфсбурга (1:0).

"Уверен, что до конца сезона я смогу показывать лучшее, на что способен. Но только до конца этого сезона".

Что касается должности в руководстве клуба по завершении карьеры, то экс-защитник сборной Германии решил не спешить с началом карьеры менеджера.

"Были переговоры по этому поводу, и в итоге я решил, что сейчас не лучший для этого момент".

Стоит отметить, что Лам является воспитанником мюнхенского клуба, за первую команду которого он беспрерывно выступает с 2005 года.

В составе Ротен он уже завоевал 19 титулов, триумфовав в Бундеслиге (7 раз), Кубке Германии (6 раз), Кубке немецкой лиги, СУперкубке Германии (2 раза), Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Кроме того, в футболке сборной Германии Лам выиграл ЧМ-2014 и дошел до финала Евро-2008.