Германия

В мюнхенском клубе удивлены тем, что Филипп Лам принял решение завершить свою карьеру в конце текущего сезона.

Напомним, что Лам сегодня заявил, что завершит карьеру в конце текущего сезона. Его контракт с мюнхенцами истекает летом 2018 года.

"Бавария удивлена действиями Филиппа Лама и его агента. Ули Хёнесс и я вели с Филиппом в последние месяцы открытые, интенсивные и конструктивные переговоры о его возможной работе в руководстве клуба. В конце прошлой недели он сообщил нам, что в данный момент он не готов согласиться на должность спортивного директора, а также хочет в конце сезона досрочно расторгнуть контракт, действующий до 30 июня 2018 года", — заявил председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

"До вчерашнего дня мы исходили из того, что Бавария и Филипп Лам сделают совместное заявление по этому поводу".

"Филипп Лам более десятилетия является важным игроком Баварии. Мы уверены, что наш капитан полностью сосредоточен на предстоящих сложных задачах, которые стоят перед командой в чемпионате Германии, Лиге Чемпионов и Кубке Германии. Мы подчеркиваем, что двери в Баварии для Филиппа всегда открыты", — отметил функционер.