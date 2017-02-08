Германия

Бенжамин Хенрикс стал очередной трансферной целью Баварии.

Многолетний основной защитник Баварии, капитан команды Филипп Лам объявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. При этом контракт Филиппа с мюнхенцами был рассчитан до середины 2018 года.

По информации Sportbild, решение Лама может стать катализатором в трансфере в Мюнхен защитника/полузащитника леверкузенского Байера Бенжамина Хенрикса.

ФК Голливуд изначально собирался подписать футболиста сборной Германии в 2018 году.

Нынешнее соглашение Хенрикса с Байером рассчитано до 2020 года.

В текущем сезоне на счету Бенжамина 17 матчей и 2 ассиста в Бундеслиге.