Германия

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка снова вышел лишь на замену, однако помог своей команде выйти в 1/4 финала Кубка Германии.

В последний раз украинец выходил в стартовом составе Плутов еще в конце декабря, в последнее же время атакующий хавбек Кобальтовых получает место в составе лишь со скамейки запасных.

В матче 1/8 финала украинец вышел на поле на 63-й минуте матча против Зандхаузена при счете 3:0. Коноплянке удалось отличиться четвертым голом команды и установить окончательный результат — 4:1.