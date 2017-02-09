Германия

В 1/8 финала Кубка Германии дортмундцы оказались сильнее Герты, а Айнтрахт разобрался с Ганновером.

Немецкие клубы, традиционно, серьезно относятся к национальному Кубку. Очередным подтверждением этого факта стали стартовые составы дортмундской Боруссии и берлинской Герты на очную встречу в рамках 1/8 Кубка Германии. И Томас Тухель и Паль Дардаи выставили практически всех своих самых сильных футболистов. В том числе и благодаря этому поединок получился сверх интересным.

Практически сразу же после стартового свистка Дениза Айтекина команды обозначили, что не намерены отсиживаться в обороне и ждать ошибок соперника. Обоюдоострые атаки и высокие скорости явно намекали, что голы в этой встрече будут однозначно. Первым делом команды запороли по одному чистейшему выходу один на один – Ибишевич у Герты и Обамеянг у Боруссии. А вот на 27-й минуте зрители уже увидели первый мяч в игре и провели его гости. Отличную атаку завершил Саламон Калу. Градус встречи закипел еще больше, что привело к большому количеству желтых – пять штук в первом тайме.

Вторая половина встречи началась с ответного гола Шмелей. Как всегда «навозил» защитников Дембеле, после чего отдал передачу на Пулишича, а Кристиан уже отпасовал на Марко Ройса, который элегантным ударом переправил мяч в сетку ворот Руне Ярштайна. Игра окончательно раскрылась. На протяжении минут 20-ти моменты возникали как у одних, так и других ворот. Дортмунд даже забил второй мяч, правда рефери его не засчитал, посчитав, что Обамеянг нарушил правила против голкипера. После этого команды немного сбавили обороты. В последние минут 10-15 чувствовалось, что оба коллектива уже ждут перерыва и овер-тайма. Так и случилось, в основное время берлинцы и дортмундцы не сумели выявить сильнейшего и пошли выяснять отношения в дополнительные полчаса.

Первый экстра-тайм запомнился забавным эпизодом. Томас Тухель впервые в своей тренерской карьере опробовал четвертую замену, выпустив на 91-й минуте Андре Шюррле вместо Марко Ройса. Но суть не только в этом – вскоре травму получил Усман Дембеле, и Боруссия осталась в меньшинстве. Момент получил максимальный колорит, когда молодому французскому вингеру сделали массаж и он вернулся на поле уже во втором экстра-тайме.

Моментов в добавленные 30 минут к матчу команды, по сути, не создали и поединок плавно перетек в серию пенальти, которая стала пособием «как не нужно бить одиннадцатиметровые», особенно это касается игроков Старой дамы. Боруссия не забила одну точку, в то время как Герта смазала целых три удара.

Таким образом, в упорнейшей борьбе последнюю путевку в четвертьфинал Кубка Германии добывает дортмундская Боруссия.

Боруссия Д — Герта 1:1 (3:2 по пен)

Голы: Ройс, 48 – Калу, 27

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Пулишич, 46), Сократис, Бартра — Вайгль — Дурм, Дембеле, Геррейру (Кастро, 77), Шмельцер (Гинтер, 46) — Ройс (Шюррле, 91), Дембеле

Герта : Ярштайн — Пекарик, Брукс, Лангкамп, Миттельштадт — Шельбред (Лустенбергер, 84), Штарк — Харагучи (Эссвайн, 96), Дарида, Калу — Ибишевич (Шибер, 60, Аллаги, 117)

Предупреждения: Вайгль, Бартра — Брукс, Пекарик, Шельбред, Штарк, Дарида, Миттельштадт

Пенальти забили: Дембеле, Обамеянг, Кастро — Эссвайн, Аллаги

Не забили: Пулишич — Лустенбергер, Дарида, Калу.