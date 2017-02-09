Германия

Наставник дортмундской Боруссии Томас Тухель дал комментарий после матча против Герты (1:1, 3:2 — по пенальти).

Шмели вчера в серии пенальти переиграли Герту и вышли в четвертьфинал Кубка Германии.

"Нужно хвалить нашего вратаря Бюрки. Он был как на казни. После гола Кастро он чувствовал себя хорошо", — цитирует Тухеля Goal.com.

"У нас было много моментов. Не ожидал такой игры. Хорошо играли, но не хватало удачи в завершении. А защита сыграла хорошо".

"У Дембеле была судорога, но он восстановился. Были уверены, что он может бить пенальти".

"С самого начала это был сложный матч. Герта усложнила нам жизнь. Было достаточно шансов, чтобы победить раньше, но, к счастью, выиграли в нервной серии пенальти", — поведал специалист.