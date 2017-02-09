Германия

Главный тренер Шальке Маркус Вайнцирль поделился после матча против Зандхаузена (4:1) своими комментариями.

Кобальтовые легко одолели Зандхаузен и шагнули в четвертьфинал Кубка Германии. Отметим, что один из голов за Шальке забил украинец Евгений Коноплянка.

"Победить в Зандхаузене, доминируя по ходу всего матча, это не само собой разумеется. С самых первых минут мы играли первым номером, хотя и не смогли реализовать несколько хороших моментов. Первый гол стал показательным", — цитирует Вайнцирля пресс-служба клуба.

"Команда провела отличную атаку, которая была завершена. Следующие два гола по сути предрешили исход матча. Это полностью заслуженная победа".

"У Зандхаузена практически не было опасных моментов. С хорошим настроением мы начнем подготовку к матчу с Гертой, в которой хотим добиться положительного результата", — подытожил специалист.