Германия

Руководство дортмундской Боруссии готово летом отпустить Пьера-Эмерика Обамеянга за сумму, близкую к 70-ти миллионам евро.

Напомним, что ранее габонский форвард Шмелей Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что для дальнейшего развития, ему стоит покинуть стан дортмундцев уже этим летом. Спустя некоторое время, руководство и тренерский штаб Шмелей посоветовали футболисту меньше говорить относительно своих планах на будущее.

Сам игрок не скрывает своего желание перейти в состав мадридского Реала, поклонником которого он и является, при чем чуть ли не с самого детства. Как сообщает издание Goal.com, Обамеянг таки может добиться своего, если только Боруссия получит требуемую за него компенсацию, а это около 70-ти миллионов евро.

Сливочные готовы пойти на такие жертвы только при одном условии — команду должен покинуть французский форвард Карим Бензема, иначе Реал не сможет найти места на поле сразу двум таким высококлассным исполнителям.

По этому поводу решил высказаться и генеральный директор Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке.

"Мы не находимся под тем давлением, когда нам нужно во что бы то ни стало расстаться с Обамеянгом", — сказал Ватцке.

"У него долгосрочный контракт с нашим клубом (до 2020 года, прим). Если поступить достойное предложение, то мы конечно его обсудим. Но за копейки отпускать мы его не намерены".

Неудивительно, что в своих рядах форварда Борусси хочет видеть Зинедин Зидан, ведь за последние три года, Обамеянг отметился в футболке Шмелей целых 85 раз.

Что касается текущего сезона, то здесь Пьер-Эмерик отметился в чемпионате Германии 17-ю забитыми голами в 17-ти поединках.