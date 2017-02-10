Германия

Марко Ройс, Усман Дембеле, Лукаш Пищек, Маттиас Гинтер, а также Марсель Шмельцер могут пропустить предстоящую встречу с Дармштадтом в рамках чемпионата.

Напомним, что завтра дортмундская Боруссия проведет выездной поединок против Дармштадта в рамках 20-тура Бундеслиги.

Отправится в гости к последней команде чемпионата подопечные Томаса Тухеля могут далеко не в основном составе. Все дело в том, что несколько важных исполнителей команды получили незначительные повреждения в недавнем поединке Кубка Германии против Герты.

Так Марсель Шмельцер травмировал колено, а Лукаш Пишек получил небольшое растяжение. Что касается Гинтера, то центральный оборонец Шмелей испытывает некий дискомфорт с голеностопом. Повреждение Марко Ройса уже ни для кого не вызывает удивления — вингер сборной Германии получил незначительный ушиб все в той же злополучной игре с берлинцами.

Относительно состояния Дембеле, то тренерский штаб дортмундцев решил просто предоставить отдых своему игроку в связи с неким переутомлением. О всех этих проблемах, Томас Тухель заявил на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что игра Дармштадта и Боруссии Дортмунд запланирована на завтра, начало встречи в 16:30 по киевскому времени.

На данный момент Шмели занимают четвертую позицию в чемпионате, имея в своем активе 34 набранных балла. Лилии, в свою очередь, расположились на последнем месте в турнирной таблице с девятью баллами в своей копилке.