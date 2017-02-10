Полузащитник Ротен Тимоти Тилльман привлек внимание Горожан.
Тимоти Тилльман (справа), Witters
10 февраля 2017, 15:35
По информации издания Manchester Evening News, Ман Сити рассматривает возможность приобретения Тилльмана.
Напомним, что ранее таланта Баварии пыталась переманить Барселона, но получила отказ лично от президента мюнхенского клуба.
Тилльман перебрался в стан Ротен из Гройтер Фюрта U-17 летом 2015 года за 500 тысяч евро.
В текущем сезоне юный немец провел 19 матчей во всех турнирах в составе Баварии U-19, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.