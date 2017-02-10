Германия

Полузащитник Ротен Тимоти Тилльман привлек внимание Горожан.

По информации издания Manchester Evening News, Ман Сити рассматривает возможность приобретения Тилльмана.

Напомним, что ранее таланта Баварии пыталась переманить Барселона, но получила отказ лично от президента мюнхенского клуба.

Тилльман перебрался в стан Ротен из Гройтер Фюрта U-17 летом 2015 года за 500 тысяч евро.

В текущем сезоне юный немец провел 19 матчей во всех турнирах в составе Баварии U-19, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.