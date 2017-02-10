Германия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Майнц – Аугсбург

Пятница, 21:30, Опель Арена, арбитр — Мануэль Грефе

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Стартовый поединок 20-го тура пройдет в Майнце, где команда Мартина Шмидта примет Аугсбург.

Фуггеры неожиданно хорошо стартанули во втором круге, одержав две победы над Вольфсбургом (2:1) и Вердером (3:2). При чем, обе эти победы были волевыми. Поединок против Музыкантов в прошлом туре и вовсе стал показательным – коллектив Мануэля Баума, дважды проигрывая в счете, проявил характер и буквально на зубах добыл три очка.

Майнц наоборот – не может выиграть уже на протяжении четырех матчей и скатился уже на 13-е место. При том, что не так давно команда шла в зоне еврокубков. В прошлом матче рейнландцы потерпели сокрушительное поражение от Хоффенхайма 0:4, что, наверняка, стало болезненным ударом по психологическому состоянию команды.

Таким образом, несколько предпочтительнее в этой игре смотрятся гости. Однако, если обратить внимание на букмекерские котировки, то тут небольшой перевес в пользу Карнавальников, но это лишь из-за фактора родных стен.

Что касается составов команд. У Майнца лазарет практически опустел – точно не сыграет лишь Карим Онисиво. Под вопросом – защитники Леон Балогун и Нико Бунгерт. У баварцев на травмах Каюби, Кор, Моравек и Финнбогасон.

Не сыграют: Онисиво — Каюби, Кор, Моравек, Финнбогасон

Под вопросом: Балогун, Бунгерт – Байер

прогноз 1:1

Байер – Айнтрахт Ф

Суббота, 16:30, Бай-Арена, арбитр — Беньямин Кортус

Одним из самых любопытных матчей тура станет поединок в Леверкузене. С одной стороны Байер и домашние трибуны, с другой — третья команда чемпионата франкфуртский Айнтрахт.

Байер сейчас пребывает в настоящем цейтноте. У Аптекарей итак сезон пошел по одному месту, а теперь вот еще и дисквалифицировали, пожалуй, главную звезду команды – Хакана Чалханоглу. Турецкий плеймейкер будет вне игры четыре месяца и прошлая игра против Гамбурга (0:1) показала, насколько важен этот игрок для команды. Без своей десятки, атакующий потенциал Фармацевтов снизился в разы. Кроме того, вне игры и Чичарито, у которого травма паха. В общем, проблем у команды Рогера Шмидта выше крыши, и если наставник не начнет их решать, начиная с завтрашнего матча – он будет уволен, об этом накануне стало известно в немецкой прессе.

Что касается Айнтрахта, то тут ситуация полностью противоположная ситуации леверкузенцев. Франкфуртцы продолжают демонстрировать классную игру от матча к матчу, которая позволяет им располагаться на 3-м месте по итогам 19-и туров. Второй круг команда Нико Ковача начала с двух побед – над Шальке (1:0) и над Дармштадтом (2:0). Также, на днях Орлы вышли в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв в 1/8 Ганновер (2:1). Таким образом, констатируем, что Айнтрахт пребывает в прекрасном игровом тонусе на данный момент и в матче против Байера вполне может считаться эдаким скрытым фаворитом.

Не сыграют: Та, Чалханоглу, Чичарито – Ордоньез, Медоевич, Регазель, Фабиан

Под вопросом: Беллараби, Бендер, Драгович – Абрахам

прогноз 1:1

Вердер – Боруссия М

Суббота, 16:30, Везерштадион, арбитр — Бенджамин Брандт

Боруссия Менхенгладбах, которая несколько дней назад играла в Кубке Германии отправится на выезд в Бремен.

Безусловно, тот факт, что у Боруссии намного меньше времени на восстановления к субботнему матчу 20-го тура, играет на руку Вердеру. Однако, если взглянуть конкретно на нынешние игровые состояния команд, очевидно, что именно Жеребята выглядят сейчас намного симпатичнее по игре. Гладбахцы, кажется, начинают приходить в себя. И, судя по всему, большая заслуга в этом нового тренера Дитера Хеккинга. В прошлом туре Боруссия уверенно обыграла Фрайбург (3:0), перед этим была прекрасная победа над Байером (3:2), проигрывая 0:2. А, теперь вот и в Кубке страны Жеребцы не испытали никаких проблем с Гройтер Фюртом (2:0), выйдя в четвертьфинал турнира.

В последний раз Вердер выигрывал на Везерштадионе 3-го декабря – 2:1 у Ингольштадта. Да и в целом, команда Александра Нури выглядит, мягко говоря, не убедительно. Хотя, справедливости ради отметим, что в матче прошлого тура против Аугсбурга (2:3) бременцы играли неплохо. Но, нынешняя Боруссия, скорее всего, соперник посерьёзнее Фуггеров.

При этом, отметим, что у гостей есть серьезнейшая потеря накануне этой встречи – пропустит матч капитан и лидер команды Ларс Штиндль, у него перебор желтых. Очень любопытно, смогут ли в отсутствие Ларса взять на себя лидерские качества те же Раффаэл, Азар, Дахуд.

Не сыграют: Гриллитч, Дробны, Хайрович – Колодзейчак, Траоре, Хофманн, Штиндль

Под вопросом: Бергфрид, Мойсандер, Писарро — Соу, Шульц, Штробль, Эльведи (Боруссия М)

прогноз 1:2

Дармштадт – Боруссия Д

Суббота, 16:30, Белленфалльтор, арбитр — Вольфганг Штарк

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Другая Боруссия – дортмундская, отправится на выезд к Дармштадту.

Скорее всего, этот поединок получится самым прогнозируемым в 20-м туре. Боруссия явный фаворит в матче против главного аутсайдера чемпионата. Уже практически никто не сомневается в вылете Дармштадта во вторую Бундеслигу по итогам нынешнего сезона. Пришедший на пост главного тренера гессенцев Торстен Фрингс, кажется, уже и сам понимает, что такую ситуацию исправить практически не реально. 9 очков после 19-ти туров с разницей мячей 12:38 – это тот самый мем «рукалицо».

Шмели накануне играли в Кубке Германии, отыграв сложнейший 120-минутный поединок против Герты. Однако, вряд ли этот факт станет помехой на пути к трем очкам в матче с Лилиями.

У Дармштадта практически нет травмированных, за исключением украинца Дениса Олейника, который восстанавливается после своей травмы колена. Но и этот факт, скорее всего, не поможет хозяевам добыть положительный результат в этом матче, которым была бы и ничья. Четвертая команда чемпионата Боруссия Дортмунд обязана забирать здесь три очка, даже не совсем основным составом – после кубковой встречи сразу ряд игроков дортмундцев под вопросом на предстоящую встречу.

Не сыграют: Олейник – Бендер

Под вопросом: Безяк, Сулу, Хеллер – Мор, Пищек, Роде, Ройс, Роде, Шмельцер, Дембеле

прогноз 0:2

Ингольштадт – Бавария

Суббота, 16:30, Ауди Шпортпарк, арбитр — Феликс Цвайер

Нечто подобное может произойти и в матче Ингольштадта против Баварии. На Ауди Шпортпарке в баварском дерби сразятся первое место турнирной таблицы и предпоследнее.

При этом, отметим, что Ингольштадт конечно не настолько безнадежен, как Дармштадт. Да и встречу первого круга между черными и мюнхенцами наверняка еще никто не забыл, особенно болельщики Баварии. Тогда, в 3-м туре на Альянц Арене команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 3:1, но это был вовсе не простой поединок. Тот матч стал первым сложным испытанием в сезоне для чемпиона Германии – они первыми пропустили и вынуждены были отыгрываться. К тому, же тот мяч стал первым пропущенным для Нойера в сезоне.

С тех пор много что изменилось, в частности у Ингольштадта сменился тренер. И кажется, под руководством Майка Вальпургиса команда смотрится еще симпатичнее. В частности, у Ингольштада проскакивают такие классные матчи, как например, против Гамбурга в 18-м туре – тогда черные буквально разобрали на запчасти Динозавров, 3:1. Чего пока что не хватает этому баварскому клубу, так это хоть какой-то стабильности. Ну и о классе игроков много говорить также не приходится.

Наверняка Бавария не испытает никаких проблем в этом матче и заработает дежурные три очка.

Не сыграют: Коэн, Леки – Боатенг, Рибери

Под вопросом: Хартманн (Ингольштадт)

прогноз 0:2

РБ Лейпциг – Гамбург

Суббота, 16:30, Ред Булл Арена, арбитр — Саша Штегеманн

Очень любопытная встреча состоится в Лейпциге, куда в гости приедет Гамбург.

Казалось бы, все в этом матче предельно ясно. Победа РБ над одним из аутсайдеров чемпионата Гамбургом и закрываем лавочку. Но, хочется сказать несколько лестных слов в сторону Динозавров. В последних матчах они подали признаки жизни и даже некоторых амбиций, например на середину таблицы по итогам сезона. В матче 19-го тура подопечные Маркуса Гисдоля заслуженно обыграли Байер (1:0), а несколько дней тому назад без проблем разобрались с Кёльном (2:0) в рамках Кубка Германии. Встреча с Козлами и вовсе стала если не лучшей в исполнении ганзеатов в нынешнем сезоне, то одной из, так точно.

Так что, завтра Гамбург явно настроен преподнести сюрприз одному из лидеров сезона. Другое дело, позволит ли Лейпциг сыграть северянам в их игру... В состав Быков возвращаются Форсберг и Забитцер, и это явно придаст мощи атакующим действиям хозяев. В центре поля, наверняка выйдет Демме, который также оправился от повреждения и на пару с Кейта наведет порядок в опорной зоне. Что касается форварда Тимо Вернера, то на данный момент пока не ясно, сможет ли он принять участие в матче – немец до сих пор болеет.

Конечно же, явным фаворитом во встрече считаются подопечные Ральфа Хасенхюттля, но и Гамбург, похоже, не стоит списывать со счетов раньше времени. Очень интересно будет посмотреть, смогут ли Красноштанники продемонстрировать такой же футбол, как и в последних двух матчах или же Быки не дадут развернуться своему сопернику и уверенно одержат победу!?

Не сыграют: Клостерманн, Комппер – Грегорич, Порат

Под вопросом: Вернер – Мюллер

прогноз 2:1

Шальке – Герта

Суббота, 19:30, Фельтинс-Арена, арбитр – Маркус Шмидт

Прямая трансляция на канале Спорт 2

И Шальке, и Герта на неделе играли свои матчи в Кубке Германии. Но, при этом, берлинцы провели сложнейший 120-минутный поединок против дортмундской Боруссии, вылетев из турнира, а гельзенкирхенцы малой кровью одолели Зандхаузен из второй Бундеслиги (4:1). Очевидно, что процесс восстановления у команды Паля Дардаи пройдет куда сложнее.

Конечно же, стоит отметить далеко не лучшие игровые кондиции Кобальтовых. Команда Маркуса Вайнцирля никак не может найти свою игру (матч против Зандхаузен не в счет, все-таки, это совсем другой уровень), и пребывает сейчас лишь на 12-й строчке в турнирной таблице. В прошлом матче против Баварии (1:1), у Шальке были проявления хорошей комбинационной и сбалансированной игры, но все это, скорее, пока стихийно, нежели закономерно.

Если обратить внимание на букмекерские конторы, то они явно отдают предпочтение в этом поединке именно хозяевам. Но, коэффициенты коэффициентами, а то, как будут развиваться события на Фельтинс-Арене субботним вечером предугадать достаточно не просто. Наверняка, Шальке постарается играть первым номером, но проблемы в передней линии (по-прежнему травмированы Эмболо, Ди Санто, Чупо-Мотинг, только восстановился Хунтелар) могут не позволить реализовать возможное преимущество. Рурцы действительно забивают очень мало – всего 22 гола в 19-ти матчах – такого скромного показателя у них не было давно.

Не сыграют: Баба, Эмболо, Ди Санто – Вайзер, Корбер, Курт

Под вопросом: Утида – Калу

прогноз 1:0

Вольфсбург – Хоффенхайм

Воскресенье, 16:30, Вольксваген Арена, арбитр — Даниэль Шиберт

Прямая трансляция на канале Спорт 2

В отличии от Вольфсбурга, который продолжает свое крушение, Хоффенхайм продолжает демонстрировать отличную сбалансированную игру. Команда Юлиана Нагельсманна прилично забивает, почти 2 гола в среднем за игру и, в принципе, немного пропускает – около 1 мяча за игру.

Атакующая мощь Деревенских действительно впечатляет. В прошлом матче они уничтожили Майнц, обыграв тех со счетом 4:0. Как видно, даже в отсутствие Сандро Вагнера, который пропускал встречу с Карнавальниками, у Хоффе есть кому забивать. На матч против Волков и Вагнер и Крамарич и Ут подходят в оптимальных кондициях. Сыграют и другие лидеры – Демирбай, Руды, Зюле – все живы здоровы.

Вольфсбург во вторник играл в Кубке Германии, где уступил Баварии 0:1. Конечно и этот фактор не на руку нижнесаксонцам – у их соперника было на три дня больше для восстановления.

Встреча первого круга между этими командами завершилась скучной нулевкой. В этот раз предпосылок для ничьей не так много. Волки наверняка будут играть лишь на победу, отступать им уже некуда, а Крестьяне вполне способны этим воспользоваться, хорошо сыграв на контратаках.

Не сыграют: Осимхен, Аззауни, Брума, Волльшайд – Рупп, Толян, Шер

Под вопросом: Мобиус, Шафер (Вольфсбург)

прогноз 1:2

Фрайбург – Кёльн

Воскресенье, 18:30, Шварцвальд, арбитр — Роберт Хартманн

Прямая трансляция на канале Спорт 2

Последний матч уик-энда пройдет во Фрайбург-им-Брайсгау, где команда Кристиана Штрайха померяется силами с Кёльном.

Козлы, как и львиная доля команд Бундеслиги, посреди недели играли матч национального Кубка. Там у команды Петера Штегера не сложилось – они вылетели от Гамбурга, уступив 0:2. При этом, в чемпионате дела у Кёльна идут достаточно неплохо. Они не проигрывают на протяжении 6-ти матчей и начнут этот тур на 7-й позиции, отставая от 6-го еврокубкового места всего на один пункт.

Фрайбург неожиданно разгромно уступил в прошлом туре менхенгладбахской Боруссии, но сохранил достаточно высокую 8-ю позицию, отставая от как раз таки Кёльна на 6 очков. Хорошей новостью для брайсгауцев перед этим матчем является то, что у них практически нет травмированных игроков. Пропустит поединок лишь защитник Паскаль Штенцель.

В первом круге Кёльн разгромил Фрайбург 3:0. Однако, этот матч обещает пройти в очень равной борьбе. Фаворита выделить крайне сложно, собственно как и предугадать итоговый результат.

Не сыграют: Штенцель – Риссе, Хорн

Под вопросом: Филипп – Клунтер, Леманн, Эктор