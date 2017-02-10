Германия

Боруссия Д пострадала от агрессивных действий фанатов на домашних матчах Бундеслиги.

После массовых инцидентов в матче против РБ Лейпцига, а также ранее против Майнца и Хоффенхайма, Немецкий футбольный союз принял решение оштрафовать дортмундскую Боруссию за поведение болельщиков, сообщает официальный портал организации.

Южная трибуна, где размещаются одни из самых активных ультрас клуба, будет закрыта на следующий домашний поединок команды, а казна Шмелей опустеет на 100 тысяч евро.

Перед матчем с РБ Лейпциг (1:0) болельщики дортмундцев напали на болельщиков Лейпцига, включая женщин и детей. Правоохранительными органами было возбуждено около 30-ти уголовных дел.