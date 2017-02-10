Германия

В стартовом поединке 20-го тура Бундеслиги Майнц переиграл Аугсбург (2:0).

На 31-й минуте первого тайма, после неудачно разыгранного углового в исполнении Фуггеров, команда Мартина Шмидта провела отличную контратаку и открыла счет в матче, отличился Левин Озтунали – 1:0.

Во второй 45-минутке Аугсбургу вынужден был идти в атаку, но игра первым номером явно не их конек. В итоге они получили в свои ворота второй мяч. Голкипер гостей Марвин Хитц сфолил в собственно штрафной на Джоне Кордобе и Хайро Самперио четко реализовал пенальти. 2:0 на 62-й минуте.

Команде Мануэля Баума так и не удалось ничего создать у ворот соперника и в итоге более чем заслуженная победа хозяев. Сегодня Карнавальники были сильнее, заработали три очка и обошли Аугсбург в турнирной таблице.

Football.ua

Майнц – Аугсбург 2:0

Голы: Озтунали, 31, Самперио, 62 (с пенальти).

Майнц: Лёссл — Донати, Рамальо, Белль, Бросински — Латца, Гбамин — Озтунали, Кркич (Муто, 70), Самперио (Де Бласис, 90+1) — Кордоба (Зейдель, 90+5)

Аугсбург: Хитц — Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Макс (Усами, 90) — Байер — Шмид (Тайгль, 46), Ридер, Чжи Дон-Вон (Алтынтоп, 46), Стафилидис — Бобадилья

Предупреждения: Латца — Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу