Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски рассказал, как Юргену Клоппу удалось сделать из него топ-нападающего.

До Баварии Левандовски 4 года выступал за дортмундскую Боруссию под руководством Юргена Клоппа. За Шмелей он забил более 100 голов в официальных матчах, после чего в 2014 году перешел в Баварию.

"Клопп заставил меня поверить в себя. В первые 3-4 месяца в Боруссии мы всегда устраивали игру: он против нападающего. Между нами было пари на 50 евро. Поначалу он всегда выигрывал! Но в конце концов он начал проигрывать и уже не хотел играть! В итоге я даже вышел в плюс", — рассказал Левандовски.

"Клопп показал мне, насколько важно работать на тренировках. Я понял, что нужно делать, когда играешь без мяча. Посмотрите на Ливерпуль сейчас – как они прессингуют. Вот этому я научился у Клоппа".

"Еще он поработал над моим завершением атак. Когда я пришел в Дортмунд, то был не так хорош в этом компоненте. Юрген указал, что нужно делать".

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 15 голов в Бундеслиге, а Бавария возглавляет турнирную таблицу после 19 туров. Сегодня подопечные Анчелотти сыграют с Ингольштадтом.