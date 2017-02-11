Германия

Наставник мюнхенской Баварии Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями от гостевого поединке немецкой Бундеслиги против Ингольштадта (2:0).

Стоит отметить, что оба своих гола Ротен забили перед самым финальным свистком — на 90-й минуте результативным ударом отметился чилийский хавбек мюнхенцев Артуро Видаль, а уже в компенсированное время все вопросы о победителе матча снял голландец Арьен Роббен.

"Это была важная победа, за которую мы бились изо всех сил. Во втором тайме мы смогли значительно прибавить и в итоге были вознаграждены", — заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

"Ингольштадт хорошо располагался в обороне, но мы все равно смогли победить. Мы показали настоящий характер".

После 20 сыгранных туров текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги Бавария набирает 49 очков и отрывается от идущего вторым РБ Лейпциг уже на 7 зачетных баллов.