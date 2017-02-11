Германия

Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель оценил действия своих подопечных в гостевом матче немецкой Бундеслиги против Дармштадта (1:2).

Стоит отметить, что из-за этого поражения от последней команды чемпионата Шмели не смогли обойти в турнирной таблице франкфуртский Айнтрахт и остались на 4-й позиции.

В отчетной встрече принял участие и защитник сборной Украины Артем Федецкий — 31-летний фулбек появился в стартовом составе Дармштадта и провел на поле 85 минут, после чего был заменен.

"Дармштадт заслужил эту победу", заявил журналистам Тухель.

"Если мы играем намного ниже своих возможностей, то это нормально, что мы проигрываем".

"Естественно, что команда, которая демонстрирует свой максимум, одерживает победу. Сегодня мы заслужили поражение".

"Ни разу не почувствовал, что сегодня команда попала в игру".