Германия

Главный тренер гельзенкирхенского Шальке Маркус Вайнцирль поделился своими впечатлениями от домашнего матча немецкой Бундеслиги против берлинской Герты (2:0).

Стоит отметить, что эта виктория стала для Кобальтовых лишь первой в последних 3 матчах чемпионата.

В заявку Шальке на отчетную встречу попал и 27-летний вингер сборной Украины Евгений Коноплянка, однако всю игру провел на скамейке запасных.

"Очень доволен игрой сегодня и нашим превосходством на протяжении всего матча. Оба гола были забиты в совершенно правильное время", — заявил Вайнцирль на послематчевой пресс-конференции.

"Прямо перед перерывом Гвидо Бургшталлер использовал отличную возможность и открыл счет. К сожалению, всего пары сантиметров не хватило Горецки, чтобы отличиться, когда мяч попал в перекладину. Очень рад, что во втором тайме Леон все-таки забил. Он совершил отличный проход и прекрасно пробил по воротам. После второго забитого мяча мы совершенно верно действовали на поле, мужественно и терпеливо доведя матч до конца".

"Эта неделя оказалась очень удачной для нас. Мы добились результата и показали хорошую игру. Поражение от Айнтрахта дало нам много пищи для размышления, и мы сделали правильные выводы. Сегодняшний матч доставил мне удовольствие. Комплименты моим парням".