Германия

Защитник мюнхенской Баварии Филипп Лам поделился своими эмоциями после гостевого поединка немецкой Бундеслиги против Ингольштадта (2:0).

Стоит отметить, что подопечные Карло Анчелотти смогли дожать своего соперника только в самой концовке матча, забив на 90-й и 90+1-й минутах игры.

Благодаря этой волевой победе в турнирной таблице чемпионата Ротен оторвались от идущего вторым РБ Лейпциг уже на 7 очков.

"Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. Ингольштадт часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе", — заявил журналистам 33-летний капитан Баварии.

"В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Мюллеру. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу".