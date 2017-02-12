Германия

Слухи, связывающие тренера дортмундской Боруссии Томаса Тухеля с Арсеналом — полные выдумки, — убеждает гендиректор Шмелей Ханс-Йоахим Ватцке.

В нынешнем сезоне Арсенал показывает не самые стабильные результаты. После 25 туров в активе Канониров 50 очков, они занимают 3-е место. По итогам тура команда может опуститься на 4-ю позицию, если свой матч выиграет Ман Сити.

Часть болельщиков призывает тренера Арсена Венгера покинуть клуб. Сам француз, контракт которого рассчитан до конца нынешнего сезона, еще не решил, станет ли продлевать соглашение.

СМИ одним из возможных преемников Венгера называют рулевого Боруссии Д Томаса Тухеля.

"На самом деле, никто из Арсенала нам не звонил. Мы сейчас говорим о полных выдумках", — заявил гендиректор Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке в ответ на просьбу прокомментировать слухи о Тухеле и Арсенале.

"В мае мы с ним сядем и проанализируем нынешний сезон. Контракт Томаса с клубом будет действовать еще год, так что я не понимаю всех этих слухов".

43-летний специалист возглавил Шмелей в 2015 году и в прошлом сезоне привел их ко 2-му месту в Бундеслиге. В нынешней кампании дортмундцы идут на 4-м месте.