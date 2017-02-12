Германия

Спортивный директор Байера Руди Феллер прокомментировал слухи вокруг тренера Аптекарей Рогера Шмидта.

Была информация, что Шмидт вскоре должен покинуть Байер. Sky сообщал, что акционеры клуба решили уволить специалиста из-за неудовлетворительных результатов.

"Не было никакого собрания или решения. Это возмутительная ложь от Sky. Они преступили черту", — цитирует Феллера Goal.com.

"Это чудовищная ошибка. Пока я не получу извинений от Sky, они не получат ни одного интервью", — сказал Руди.

Отметим, что Sky принес извинения перед леверкузенцами сегодня.