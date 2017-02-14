Центральный оборонец Вольфсбурга Филипп Вольшайд принял решение перевестись во вторую команду Волков.
ФИЛИПП ВОЛЬШАЙД, TWITTER.COM
14 февраля 2017, 17:30
Напомним, что в конце августа Вольшайд перешел в состав Вольфсбурга на правах аренды из английского Сток Сити.
Не доиграв с Волками даже половину сезона, руководство немецкого клуба приняло решение исключить Вольшайда из первого состава команды за критику в адрес тренера.
Судя по всему, игрок понял, что в составе Вольфсбурга ему нет места, а потому, футболист принял решение заняться самобичеванием.
Как информирует немецкое издание Kicker, Филипп решил самовольно перевестись во вторую команду Волков для получения игровой практики.
"Я просто хочу играть в футбол. Такое решение будет оптимальным для всех сторон", — отметил Филипп Kicker.
Вольшайд будет выступать за дубль Вольфсбурга до конца сезона, а после этого, игрок вернется в Сток Сити, которому и принадлежат права на футболиста.
В текущем сезоне Филипп принял участие лишь в трех поединках команды в чемпионате Германии.