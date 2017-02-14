Германия

Центральный оборонец Вольфсбурга Филипп Вольшайд принял решение перевестись во вторую команду Волков.

Напомним, что в конце августа Вольшайд перешел в состав Вольфсбурга на правах аренды из английского Сток Сити.

Не доиграв с Волками даже половину сезона, руководство немецкого клуба приняло решение исключить Вольшайда из первого состава команды за критику в адрес тренера.

Судя по всему, игрок понял, что в составе Вольфсбурга ему нет места, а потому, футболист принял решение заняться самобичеванием.

Как информирует немецкое издание Kicker, Филипп решил самовольно перевестись во вторую команду Волков для получения игровой практики.

"Я просто хочу играть в футбол. Такое решение будет оптимальным для всех сторон", — отметил Филипп Kicker.

Вольшайд будет выступать за дубль Вольфсбурга до конца сезона, а после этого, игрок вернется в Сток Сити, которому и принадлежат права на футболиста.

В текущем сезоне Филипп принял участие лишь в трех поединках команды в чемпионате Германии.