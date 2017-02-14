Германия

Набиль Бенталеб, играющий за Кобальтовых на правах аренды, может перейти к гельзенкирхенцам на постоянной основе.

Напомним, что в конце августа немецкий Шальке арендовал алжирского хавбека Набиля Бенталеба у Тоттенхэма.

Перейдя в стан рурского коллектива, алжирец мгновенно застолбил за собой место в стартовом составе — с момента перехода в Шальке, Бенталеб успел принять участие в 19-ти поединках своей команды, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми мячами и таким же количеством голевых передач.

По данным издания Sky Sports, руководство немецкого клуба не намерено расставаться со своим игроком, а посему, Шальке уже сейчас готов предложить за Набиля 16 миллионов фунтов.

В настоящее время, Шальке занимает в чемпионате 11-ю строчку.

Бенталеб пополнил ряды Шпор летом 2013 года — за это время игрок успел провести порядка 50-ти поединков за свою команду. В 2014 году Набиль в составе сборной Алжира принял участие на Чемпионате Мира в Бразилии.