Германия

Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Марк Штендера полностью восстановился после тяжелой травмы.

Напомним, что в конце мая 2016 года 21-летний центрхав Орлов порвал крестообразные связки колена.

Как сообщает официальный сайт Айнтрахта, Штендера полностью оправился от травмы, поэтому уже вчера тренировался в общей группе команды Нико Ковача.

Таким образом немец имеет шансы дебютировать в текущем сезоне в субботу — в домашнем матче немецкой Бундеслиги против Ингольштадта.

В сезоне 2015/2016 Штендера отыграл за Айнтрахт во всех турнирах 30 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.