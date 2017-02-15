Германия

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер отмел всякие слухи относительно его возможного перехода в английский Манчестер Сити.

Когда Гвардиола пришел летом минувшего года руководить Манчестер Сити, в команде моментально начали происходит кадровые изменения — так, одним из первых, кто покинул Горожан являлся бессменный страж ворот Голубой Луны Джо Харт, который в итоге был отдан в аренду в Торино.

Вместо опытнейшего стража ворот сборной Англии, Гвардиола решил пригласить голкипера Барселоны Клаудио Браво, который якобы по мнению Пепа, лучше играет ногами, нежели его предшественник.

Через некоторое время, стало заметно, что Клаудио определенно ни чем не лучше Джо, а потому, Гвардиола вынужден был прибегнуть к услугам второго вратаря команды Вилли Кабальеро.

Спустя какой-то промежуток времени стали появляться слухи о том, что якобы руководство Ман Сити готово пригласить в свои ряды голкипера мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойера.

Тем не менее, как утверждает Sky Sports, данные слухи, не более, чем простая выдумка.

"Нет, со мной никто из представителей Ман Сити не контактировал. Меня все устраивает в Мюнхене, к тому прошлым летом я продлил соглашение с клубом", — отметил Нойер.

"Разумеется, это честь, что мной интересуются другие клубы и по поводу этого идет обсуждение", — резюмировал голкипер Баварии.

Стоит отметить, что Гвадриола и Нойер знакомы по совместной работе в мюнхенском клубе, ведь до своего перехода в Манчестер Сити, Хосеп тренировал как раз Баварию с которой трижды становился чемпионом Германии.

В текущем сезоне Нойер провел за Баварию во всех турнирах 29 поединков.