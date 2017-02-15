Германия

Перед началом текущего сезона Ротен ответили отказом на внушительное предложение Красных дьяволов по поводу полузащитника Томаса Мюллера.

Финансовый директор Баварии Ян-Кристиан Дреесен подтвердил информацию, что англичане предлагали более 100 миллионов евро за 26-летнего хавбека:

"Да, такое предложение было. Тогда нам пришел факс из Англии. Однако для нас продажа Томаса Мюллера никогда не обсуждалась".

"Если игрок нам подходит, то было бы глупо получить сиюминутную рекордную прибыль, но стать слабее", — добавил он.

В текущем сезоне результативность Мюллера существенно снизилась. На данный момент в его активе 28 матчей во всех турнирах и лишь 4 забитых мяча.