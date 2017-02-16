Германия

Нападающий немецкого Шальке-04 Клаас-Ян Хунтелаар не собирается покидать команду.

"Хочу всем доказать, что я — лучший форвард Шальке-04. Надеюсь, мне предоставят возможность сделать это", — сказал Хунтелаар.

"Мое время в Шальке еще не закончилось", — добавил нидерландский нападающий.

Отметим, что действующий контракт Хунтелаара с Шальке рассчитан до лета 2017 года. В контракте присутствует пункт о том, что он автоматически продлится на год, если игрок примет участие в половине матчей сезона. По итогам 20 туров чемпионата Германии Хунтелаар сыграл в 8 матчах.