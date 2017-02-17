Германия

Центрбек Баварии Жером Боатенг в ближайшие недели продолжит набирать оптимальные кондиции.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции поведал наставник Ротен Карло Анчелотти.

"Боатенгу необходимо еще три недели, чтобы набрать оптимальную форму", — сказал итальянец.

Напомним, в середине декабря на одной из тренировок Баварии Боатенг неудачно приземлился на газон и повредил грудные мышцы. После этого футболист был прооперирован.

Недавно сам игрок в своем Твиттере написал о том, что он приступил к полноценным тренировкам. Тем не менее, ближайшие матчи своей команды Жером точно пропустит.

В текущем сезоне Боатенг провел за Баварию 12 матчей во всех турнирах.