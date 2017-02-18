Германия

Форвард Герты Юлиан Шибер будет прооперирован в понедельник и в нынешней кампании на поле уже не появится.

Шибер перешел в Герту в 2014 году из дортмундской Борусии.

С февраля 2015 по февраль 2016 года Юлиан не играл из-за проблем с хрящами колена. Теперь же у немца случился рецидив старой травмы. Официальный сайт Герты сообщает, что Шиберу в понедельник предстоит операция.

В нынешней кампании на счету Шибера 18 игр в Бундеслиге, однако лишь 2 – в основе. За отведенные ему 422 минуты нападающий отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

После 20 сыгранных матчей Герта идет на 6-м месте в Бундеслиге. Старая Дама уступает по пункту Хоффенхайму и дортмундской Боруссии, 2 очка – франкфуртскому Айнтрахту.

Сегодня в 16.30 Герта примет дома Баварию.