Германия

Нападающий Торино Андреа Белотти заинтересовал очередной европейский топ-клуб.

Ранее появилась информация об интересе к Белотти со стороны Челси, Ман Юнайтед, Ман Сити Тоттенхэма и Реала.

Теперь же в гонку за 23-летним итальянцем вступает и мюнхенская Бавария. Согласно информации La Stampa, Ротен уже делали запрос Торино о возможности трансфера Белотти.

Напомним, что недавно Андреа продлил контракт с Быками до лета 2020 года. Теперь его клаусула составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти провел за Торино 21 матч в Серии А, забил 17 голов и отдал 4 ассиста.