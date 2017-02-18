Полузащитники дортмундской Боруссии Марио Гетце вернется в общую группу в марте.
Марио Гетце, bvb.de
18 февраля 2017, 20:42
Полузащитники дортмундской Боруссии Марио Гетце продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения и не сможет помочь своей команде еще около двух недель. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Он не сможет сыграть в матчах против Фрайбурга (25 февраля), Шпортфройнде Лотте (28 февраля) и Байера (4 марта).
В текущем сезоне Гетце провел 16 поединков, оформив два гола и два ассиста.