Германия

Полузащитники дортмундской Боруссии Марио Гетце вернется в общую группу в марте.

Полузащитники дортмундской Боруссии Марио Гетце продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения и не сможет помочь своей команде еще около двух недель. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Он не сможет сыграть в матчах против Фрайбурга (25 февраля), Шпортфройнде Лотте (28 февраля) и Байера (4 марта).

В текущем сезоне Гетце провел 16 поединков, оформив два гола и два ассиста.