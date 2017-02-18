Германия

Защитник Баварии Матс Хуммельс прокомментировал гостевую ничью с Гертой (1:1).

"Мы отдали все силы ради этой ничьи, мы ее заслужили. Герта затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени. Мы бились до самого конца и до самого конца верили в свои силы", — цитирует Хуммельса официальный сайт Баварии.

Бавария сыграла в ничью с Гертой (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии Форвард Баварии Роберт Левандовски сравнял счет на 96-й минуте, хотя судья добавил ко второму тайму лишь пять минут.