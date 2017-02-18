Германия

Опорный полузащитник Баварии Хаби Алонсо провел 500-й матч в национальных чемпионатах.

Полузащитник Баварии Хаби Алонсо вышел на поле вместо Йозуа Киммиха на 61-й минуте игры в матче 21-го тура чемпионата Германии против Герты (1:1).

Как сообщает Gracenote Live, 35-летний испанский футболист провел свой 500-й матч в национальных чемпионатах. Алонсо сыграл в 12 играх за Эйбар, 114 – за Реал Сосьедад, 143 – за Ливерпуль, 158 – за Реал и 71 – за Баварию.