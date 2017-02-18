Германия

Главный тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель прокомментировал победу над Вольфсбургом (3:0).

"Нам удалось провести весь матч с высокой концентрацией, команда увеличивала темп игры и создала много моментов, почти ничего не позволив создать Вольфсбургу. Поэтому мы очень довольны. Мы заслужили победу", - цитирует Тухеля официальный сайт Боруссии Дортмунд.

"У Боруссии был напряженный отрезок, матчи шли один за другим. Теперь, когда у нас есть недельный отпуск, можно выдохнуть. Впереди еще один тяжелый отрезок, так что нужно грамотно воспользоваться этой неделей", — добавил немецкий специалист.

Боруссия Дортмунд выиграла Вольфсбург (3:0) в 21 туре Бундеслиги. Следующий матч Боруссия проведет в субботу, 25 февраля, против Фрайбурга.