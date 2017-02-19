Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски в интервью The Daily Mail рассказал о том, как чуть не стал футболистом Блэкберна и как пари с Юргеном Клоппом на 50 евро в Дортмунде помогли ему стать классным форвардом.

Что, если? У Роберта Левандовски нет поводов сожалеть о своей карьере, однако время от времени даже он задается этим вопросом. Вот поляк сидит на тренировочной базе Баварии и по нему сразу видно, что это нападающий мирового класса. Только что он занимался, чтобы подойти к ближайшей игре во всеоружии.

Всегда было интересно посмотреть на Левандовски, играющего в Англии. Кажется, человек, забивший 107 голов в последних 147 матчах Бундеслиги явно бы не был лишним и в АПЛ. Как бы у него все сложилось? Мы могли бы увидеть, если бы в 2010 году не вмешались природные условия.

"Ах", — вздыхает Левандовски, покачиваясь на стуле. Роберт сводит руки и начинает рассказывать историю о том, как он чуть не перешел в Блэкберн 7 лет назад.

"У меня действительно была такая возможность. Я хотел увидеть, как устроен Блэкберн – тренировочная база, стадион. Мне хотелось все осмотреть, потому что я не знал даже точно, где он находится. Думаю, было бы неплохо, если бы я перешел в Блэкберн. Но тогда я так и не полетел из-за облака".

"Облако", о котором говорит Роберт – не что иное, как извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль в Исландии. Тогда пепел поднялся в атмосферу и сделал невозможными перелеты в этой части Европы, так что Левандовски пришлось остаться в Польше. Трансфер, который обошелся бы Бродягам в 4 млн фунтов, сорвался.

"Я встречался с Сэмом Аллардайсом, — говорит Левандовски. – Это случилось после одной из игр в Польше. Я думаю, он — отличный парень и очень хороший тренер. Сэм хотел набрать молодых игроков, способных привнести что-то новое, что-то особенное. Несмотря на свой статус, он прилетел в Польшу, чтобы посмотреть на меня".

"Билеты были забронированы, но я не смог вылететь. Изменило ли это мою жизнь? Конечно! Возможно! Быть может, я бы перешел в Блэкберн, а может и остался бы в Лехе. Мне хотелось узнать, что я получу в случае перехода, чему мне предстоит научиться. Такие дела за 5 минут не решаются. А потом я узнал об интересе Дортмунда. Это была следующая остановка в моей карьере".

И там Левандовски стал звездой. Под руководством Юргена Клоппа Роберт превратился в идеального нападающего – сильного, быстрого, отлично играющего обеими ногами и с великолепной игрой на втором этаже. "Леви" стал иконой в Боруссии, которая дважды выиграла Бундеслигу и в 2013 вышла в финал Лиги чемпионов.

Несомненно, именно влияние Клоппа сыграло решающую роль. Роберто тепло улыбается при имени своего бывшего наставника, а потом в его глазах мелькает дьявольский огонек и он раскрывает секреты работы с Юргеном.

"Клопп заставил меня поверить в себя. В первые 3-4 месяца в Боруссии мы всегда устраивали игру: он против нападающего. Между нами было пари на 50 евро. Поначалу он всегда выигрывал! Но в конце концов он начал проигрывать и уже не хотел играть! В итоге я даже вышел в плюс".

"Я увидел, что мне нужно делать, когда у меня нет мяча. Посмотрите на Ливерпуль сейчас – как они прессингуют. Вот этому я научился у Клоппа. Еще он поработал над моим завершением атак. Когда я пришел в Дортмунд, то был не так хорош в этом компоненте. Юрген указал, что нужно делать".

Сейчас в игре Роберта нет особых погрешностей, но и в 28 лет он продолжает работать над самосовершенствованием. Он вырос в Варшаве и мечтал играть на профессиональном уровне, а вдохновляли его выступления Тьерри Анри за Арсенал.

"Мне нравилось, как он ведет мяч, я хотел скопировать технику Анри. Меня изумляли голы Тьерри. Я не хотел быть таким же игроком, однако думал, что могу кое-чему у него обучиться".

Было и много других людей, которые повлияли на Левандовски. Роберт – один из тех немногих, кому посчастливилось играть и под руководством Юргена Клоппа, и под руководством Гвардиолы. Другие – Илкай Гюндоган, Марио Гетце и Эмре Джан. Он говорит, что Пеп помог ему понять, как следует смотреть на все на футбольном поле.

А вот жена Левандовски, Анна, повлияла на Роберта за пределами поля. Она не только отличная каратистка (бронзовая медаль на чемпионате мира 2009 года), но еще и автор четырех книг по правильному питанию. Именно Анна сыграла важнейшую роль в этом вопросе для Роберта.

Только когда ты оказываешься рядом с Левандовски, понимаешь, почему одноклубники в Дортмунде называли его "Рама". Своими формами Роберт обязан отнюдь не только спортзалу.

"Нападающему приходится играть против фактурных защитников. Они стараются просто оттеснить тебя. Так что мне нужна была мощь. Я знал, что нужно работать в тренажерном зале и уделял этому много времени. Впрочем, я занимался не каждый день, потому что это не так уж хорошо".

"Иногда на завтрак я ем хлопья, иногда яйца, иногда – стейк с соусом. У меня нет строгой диеты – 100 грамм того, еще 200 этого. Раньше я был падок на сладкое, но сейчас я полностью исключил его из рациона. Три или четыре года назад я каждый день ел сладости, но с этим покончено. Ну разве что иногда могу позволить себе черный шоколад – но не более. Даже когда сейчас вижу на столе шоколад или торт – мне этого не хочется".

"Раньше если мне приходилось играть 3 матча в неделю, я не мог все 90 минут показывать свой максимум. Сейчас же я чувствую себя намного лучше, потому что готовлюсь должным образом. Мы шаг за шагом изменили питание. Поначалу отказались от сладкого, потом – от молока. Коровье и соевое молоко мне не очень подходят. Миндальное и рисовое – другое дело. Да и алкоголь я практически не пью – ну разве что иногда могу себе позволить немножко вина".

Робертом по-прежнему движет невероятная жажда к трофеям. Именно поэтому он зимой отказался от соблазнительного предложения из Китая – ведь кажется, что у него есть еще незаконченные дела в Лиге чемпионов, особенно после трех вылетов на стадии полуфинала кряду. Сейчас команду возглавляет знатный специалист по ЛЧ — Карло Анчелотти. Кто знает, возможно, именно в этом году мюнхенцам улыбнется удача и они добудут Святой Грааль для клуба. Во всяком случае, начало уже положено – после 5:1 в первом матче с Арсеналом фанаты Баварии уже раздумывают над тем, кого бы они хотели увидеть в четвертьфинале.

Доминик Кинг, The Daily Mail