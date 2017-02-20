Германия

Форвард Клаас-Ян Хунтелаар, вероятно, проводит последний сезон в составе Горняков.

Лидер атак Шальке Клаас-Ян Хунтелаар может покинуть стан Горняков летом 2017 года.

Как утверждает Bild, Хунтелаару сейчас просто нет места в составе Гельзенкирхенцев. Нападающий недавно вернулся в игру после травмы боковых связок колена, которую он получил еще в конце октября.

Сейчас голландец получает лиш несколько минут игрового времени в конце матча, поскольку Бургшталлер, Ди Санто и Эмболо по мнениею руководства клуба больше заслуживают места в старте.

Очень вероятен отъезд Хунтелаара из Шальке уже ближайшим летом, когда истечет срок его контракта. Опция продления еще на один сезон, вряд ли будет применена.

33-летний Клаас-Ян Хунтелаар играет в В Шальке с 2010 года. Во всех турнирах он забил за Горняков 125 голов.