Германия

В ближайшее время Немецкий футбольный союз вынесет решение по делу главного тренера Баварии Карло Анчелотти, который проявил себя не с лучшей стороны после матча с Гертой (1:1).

В рамках 21-го тура Бундеслиги Бавария на выезде противостояла Герте. Лишь на исходе поединка гостям удалось вырвать ничью (1:1), а после мачта случился скандал.

Когда наставник Баварии Карло Анчелотти уходил в подтрибунное помещение, болельщики были "награждены" специалистом весьма неприличным жестом — тренер показал фанатам средний палец.

После матча сам Анчелотти объяснил это тем, что перед тем, как показать этот жест, в него плевали.

Как информирует Bild, сегодня Немецкий футбольный союз огласит свое решение по этому эпизоду.

Ожидается, что Анчелотти будет оштрафован от 7000 до 10000 евро.